A serie da BBC Torchwood que naceu como spin-off da mítica DOCTOR WHO acaba de emitir no 2009 a súa terceira temporada é unha miniserie de 5 episodios chamados “Children of earth”. As dúas primeiras temporadas xa marcaban unha serie adulta, atrevida con conflictos ético-morais etc que a facían moi interesante, na terceira temporada se supera todo esto, a miniserie de 5 capítulos triplicou a audiencia das anteriores temporadas.

Onte gracias empecei co episodio 1 ás 5 da tarde, e gracias a que o temporal me fixo quedarme na casa acabei as 12 da noite vendo o final, o 5 capítulo co que se pecha a terceira temporada.

Espectacular, sen palabras, non me extrana nada que triplicase a audiencia, é unha serie moi recomendable, se ves DOCTOR WHO encantarache, e se non a ves, ou non che gusta, pásate a TORCHWOOD dende a primeira temporada, e se aínda vendo as 2 primeiras temporadas, non che entusiasma, ve esta terceira, excepcional, xunto cos United States of Tara a mellor sopresa televisiva deste 2009. Para saber de series espoiler tv

Non contei de que vai, porque hai xente que o explica moito mellor ca min, podedes velo nos enlaces, pero un detalle que me encanta, a central de TORCHWOOD está en Cardiff (Gales), case en frente a nosa costa, non me extrañaria nada ver algún día ó capitan Jack Harness aparecendo por San Adrián investigando a desaparición ou aparición de algo/alguén, como o vexa póñome a perseguilo porque non vaia ser que teña algún posto libre na nova sede de Torchwood.

