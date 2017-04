Para ver o surrealista do decreto do ensino poñamos un simple exemplo, en Malpica o 90% dos nenos falan galego. Co novo decreto pode pasar, eu creo que vai pasar, os nenos recibirán a educación en Castellano, volveremos ós anos do Franquismo.

Anxo Lorenzo, que de esto sabe moito, sabe que é así, e non entendo que fai avalando estas burradas.

Que volva Fraga!!!

